1,34 Milyar TL'lik Altın Ele Geçirildi
Ankara'da yapılan operasyonda Alihan Kuriş'in kardeşine ait 200 kg külçe altın bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile çıkaramaçlı Alihan Kuriş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; tutuklu Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi
Kaynak: DHA
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