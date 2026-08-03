1.8 Milyar Dolarlık Tazminat Fonuna İptal - Son Dakika
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1.8 Milyar Dolarlık Tazminat Fonuna İptal

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ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, tartışmalı tazminat fonunun iptal edildiğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, haksız tazminat sağlayabileceği gerekçesiyle eleştirilen 1,8 milyar dolarlık tartışmalı tazminat fonunun resmi olarak iptal edildiğini duyurdu.

Blanche, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, söz konusu fona ilişkin imzalı kararı paylaştı.

Son haftalarda senatörlerle görüşerek tartışmalı fona ilişkin endişeleri değerlendirdiklerini aktaran Blanche, görüşmeler sonucunda, Adalet Bakanlığı kararıyla oluşturulan ve "silah gibi kullanıma karşı fon" diye adlandırılan 1,8 milyar dolarlık planının yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Blanche, söz konusu fonun "hiçbir hüküm veya sonuç doğurmayacağını" vurguladı.

ABD Adalet Bakanlığının 18 Mayıs'ta "adalet sistemince yok yere hedef alındığını düşünen kişilere tazminat ödenmesi" amacıyla duyurduğu fon planı, 29 Mayıs'ta federal yargıç kararıyla geçici olarak durdurulmuştu.

Başkan Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle ABD Gelir İdaresine (IRS) açtığı davanın çözümünü de kapsayan plan, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynayanlara haksız tazminat sağlayabileceği gerekçesiyle hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi siyasetçilerin tepkisini toplamıştı.

Kaynak: AA

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