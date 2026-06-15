1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu Başladı

1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu Başladı
15.06.2026 15:21
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Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda tıp öğrencileri ve akademisyenler bir araya geldi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesince düzenlenen "1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek sempozyumda son sınıf tıp öğrencileri ile akademisyenler bir araya geldi.

Etkinlikte 23 son sınıf tıp öğrencisi ve 29 akademisyen moderatör olarak görev alırken, sempozyum boyunca 25 olgu sunumu gerçekleştirilecek.

Programın açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, sempozyumun genç hekimlerin meslek hayatına hazırlanmasında önemli bir rehber niteliği taşıdığını belirtti.

"Hekimliğe Merhaba" ifadesinin yalnızca mezuniyet öncesi bir dönemi tanımlamadığını aktaran Hatipler, öğrencilerin hekimlik yolculuğuna tıp fakültesine adım attıkları ilk gün başladıklarını ifade etti.

Tıp eğitiminin yalnızca teorik bilgiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Hatipler, iyi bir hekim olmanın temelinde iyi bir insan olmanın yer aldığını kaydetti.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ da sempozyum programının öğrenciler ve öğretim üyelerinin ortak çalışmasıyla hazırlandığını belirtti.

Üstündağ, olguların tanı ve tedavi süreçlerinin birlikte değerlendirileceği multidisipliner toplantının diğer tıp fakültelerine de örnek olacağını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve 6. Sınıf Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Öztora ise genç hekim adaylarına meslek yaşamları boyunca merhamet ve insan sevgisini korumaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra olgu sunumlarına geçilen sempozyumda, mezuniyet sonrası görev yapacakları yerlerde sık karşılaşılabilecek vakalar üzerinden teşhis, ayırıcı tanı ve tedavi süreçleri öğretim üyeleriyle birlikte değerlendirildi. Akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı oturumlarda katılımcıların klinik değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Programa Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Mustafa Tan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Genel Sekreter Hüseyin Türkel, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Ali İhsan Meşe ve Nurdan Çankaya, dekanlar, daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1. Hekimliğe Merhaba Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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