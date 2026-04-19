1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri Sona Erdi... Ali Onat Çetin: "Bu Çalışma, Her Geçen Yıl Güçlenecek, Devam Edecek ve Gelenekselleşecek"

(ANKARA) - "1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinin kapanış konuşmasını yapan Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, "Sosyal Demokrasi Derneği olarak Ali Dinçer 1'inci Sosyal Demokrat Belediyelik Günleri'ni Türkiye sosyal demokrasi hareketinin kilometre taşlarından biri olarak konumlandıracağımızı belirtiyoruz. Bu çalışma her geçen yıl güçlenecek, devam edecek ve gelenekselleşecek" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), Friedrich Ebert Stiftung ve Etimesgut Belediyesi işbirliğiyle, eski Ankara Belediyesi Başkanı Ali Dinçer anısına, Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği sona erdi.

Etkinliğin ikinci gününde, "Yerel Yönetimde Devrmi Yapanların Öyküsü" sergisi de gösterildi. Etkinliğin son oturumunda Doçent Doktor Esra Kaya Erdoğan, "Dayanışma Yerelden mi Başlar?", Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "Halkı Elinden Tutan Belediyecilik" ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Yerel Yönetimlerde Karşılıklı Dayanışma Ağı: Hopa Deneyimi" başlıklarında konuştu.

Yapılan son oturumun ardından Etimesgut Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz ve Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin kapanış konuşması yaptı.

"İdeolojinin yeniden üretim zeminlerinin saf dışı edilmeye çalışıldığı dönemleri yaşıyoruz"

Sosyal demokrat hareketin yerel yönetimler ayağının tartışıldığı iki günlük etkinliğin önemine vurgu yapan Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, "İdeolojinin yeniden üretim zeminlerinin, tartışma kültürünün ve katılımcılığın yadırgandığı ve hatta çoğu zaman şimdi sırası mı denilerek saf dışı edilmeye çalışıldığı dönemleri yaşıyoruz. Böyle bir ortamda her buluşmayı bir meydan okuma olarak gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Sosyal Demokrasi Derneği olarak Ali Dinçer 1'inci Sosyal Demokrat Belediyelik Günleri'ni Türkiye sosyal demokrasi hareketinin kilometre taşlarından biri olarak konumlandıracağımızı belirtiyoruz. Bu çalışma her geçen yıl güçlenecek, devam edecek ve gelenekselleşecek" dedi.

"Ali Dinçer'in yol arkadaşlarının" her yıl bu dönemde sosyal demokrasinin gidemediği ya da yeni yeni tutunmaya başladığı yerlere giderek, orada sosyal demokratların adına çalışmalar yapacağını söyleyen Çetin, "Dünyanın önünde duran aşırı sağ ve faşizan yönetimlerin tarihin çöplüğüne atılmasının arifesinde duruyoruz. Sosyal demokrasi önümüzdeki dönemde insanın özgürleşme potansiyeline ve adil bölüşüme odaklandığı ölçüde yenilenecek, serpilecek ve güçlenecek. Bütün bunlar olurken buradaki bir grup sosyal demokrat büyük bir maratonun koşucusu olacaklar. Bu öykü yazılırken hepimiz arkamıza bakıp Ali Dinçer'i anmak ve kendimizi güçlü kılmak için burada buluştuğumuzu hatırlayacağız. Hepsini başarabiliriz ve başaracağız" ifadelerini kullandı."