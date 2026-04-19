1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri Sona Erdi... Ali Onat Çetin: "Bu Çalışma, Her Geçen Yıl Güçlenecek, Devam Edecek ve Gelenekselleşecek"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri Sona Erdi... Ali Onat Çetin: "Bu Çalışma, Her Geçen Yıl Güçlenecek, Devam Edecek ve Gelenekselleşecek"

19.04.2026 18:21  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, 1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri etkinliğinin kapanışında sosyal demokrasinin önemine vurgu yaptı ve etkinliğin devam edeceğini duyurdu.

(ANKARA) - "1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliğinin kapanış konuşmasını yapan Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, "Sosyal Demokrasi Derneği olarak Ali Dinçer 1'inci Sosyal Demokrat Belediyelik Günleri'ni Türkiye sosyal demokrasi hareketinin kilometre taşlarından biri olarak konumlandıracağımızı belirtiyoruz. Bu çalışma her geçen yıl güçlenecek, devam edecek ve gelenekselleşecek" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), Friedrich Ebert Stiftung ve Etimesgut Belediyesi işbirliğiyle, eski Ankara Belediyesi Başkanı Ali Dinçer anısına, Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1'inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği sona erdi.

Etkinliğin ikinci gününde, "Yerel Yönetimde Devrmi Yapanların Öyküsü" sergisi de gösterildi. Etkinliğin son oturumunda Doçent Doktor Esra Kaya Erdoğan, "Dayanışma Yerelden mi Başlar?", Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, "Halkı Elinden Tutan Belediyecilik" ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, "Yerel Yönetimlerde Karşılıklı Dayanışma Ağı: Hopa Deneyimi" başlıklarında konuştu.

Yapılan son oturumun ardından Etimesgut Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz ve Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin kapanış konuşması yaptı.

"İdeolojinin yeniden üretim zeminlerinin saf dışı edilmeye çalışıldığı dönemleri yaşıyoruz"

Sosyal demokrat hareketin yerel yönetimler ayağının tartışıldığı iki günlük etkinliğin önemine vurgu yapan Sosyal Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Ali Onat Çetin, "İdeolojinin yeniden üretim zeminlerinin, tartışma kültürünün ve katılımcılığın yadırgandığı ve hatta çoğu zaman şimdi sırası mı denilerek saf dışı edilmeye çalışıldığı dönemleri yaşıyoruz. Böyle bir ortamda her buluşmayı bir meydan okuma olarak gördüğümüzü hatırlatmak isterim. Sosyal Demokrasi Derneği olarak Ali Dinçer 1'inci Sosyal Demokrat Belediyelik Günleri'ni Türkiye sosyal demokrasi hareketinin kilometre taşlarından biri olarak konumlandıracağımızı belirtiyoruz. Bu çalışma her geçen yıl güçlenecek, devam edecek ve gelenekselleşecek" dedi.

"Ali Dinçer'in yol arkadaşlarının" her yıl bu dönemde sosyal demokrasinin gidemediği ya da yeni yeni tutunmaya başladığı yerlere giderek, orada sosyal demokratların adına çalışmalar yapacağını söyleyen Çetin, "Dünyanın önünde duran aşırı sağ ve faşizan yönetimlerin tarihin çöplüğüne atılmasının arifesinde duruyoruz. Sosyal demokrasi önümüzdeki dönemde insanın özgürleşme potansiyeline ve adil bölüşüme odaklandığı ölçüde yenilenecek, serpilecek ve güçlenecek. Bütün bunlar olurken buradaki bir grup sosyal demokrat büyük bir maratonun koşucusu olacaklar. Bu öykü yazılırken hepimiz arkamıza bakıp Ali Dinçer'i anmak ve kendimizi güçlü kılmak için burada buluştuğumuzu hatırlayacağız. Hepsini başarabiliriz ve başaracağız" ifadelerini kullandı."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Çiple Karadeniz’e salınacak 2 bin dolardan satılıyor Çiple Karadeniz'e salınacak! 2 bin dolardan satılıyor
8 yıl sonra yüz güldüren görüntü 8 yıl sonra yüz güldüren görüntü
Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana’dan tarihi asist Çaykur Rizesporlu kaleci Fofana'dan tarihi asist
İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek

19:00
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu
Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
17:55
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
17:36
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 19:32:23. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.