1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde İstanbul\'da 210 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alındığını bildirdi.

01.05.2024 16:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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