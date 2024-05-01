1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde İstanbul\'da 210 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.