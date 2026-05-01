1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Urla'da Kutlandı

(İZMİR) - İzmir'in Urla ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüş ve törenle kutlandı. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Bir işçinin hakkını alabilmek için önce yürümek, sonra direnmek, sonra aç kalmak zorunda kalması kabul edilemez" dedi.

Jandarma Kavşağı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Törene, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın yanı sıra DİSK/Genel-İş İzmir 4 No'lu Şubesi, KESK, Eğitim Sen, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Atatürkçü Düşünce Derneği Urla Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Selçuk Balkan, çalışanların karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir insan çalıştığı halde hakkını alamıyorsa, orada sadece bir mağduriyet yoktur, orada bir adaletsizlik vardır. Yeterince denetlenmeyen, yeterince korunmayan çalışma koşulları yüzünden bu ülkede nice canı toprağa verdik. Hepsini saygıyla, rahmetle anıyoruz. Bir işçinin hakkını alabilmek için önce yürümek, sonra direnmek, sonra aç kalmak zorunda kalması kabul edilemez. Bu, düzeltilmesi gereken bir düzendir. Hiç kimse ekmeğini kazanmak için onurundan vazgeçmek zorunda değildir. Hiç kimse çalıştığı halde sesini duyurmak için kendini tüketmek zorunda değildir. Eğer bir şehirde çalışan insan huzurlu değilse, o şehir ne kadar büyürse büyüsün eksiktir. Bu yüzden bizim işimiz sadece hizmet üretmek değil, bir denge kurmaktır. Emeğin karşılık bulduğu, insanın kendini güvende hissettiği, geleceğe bakarken içinin daralmadığı bir denge… Çünkü mesele sadece çalışmak değil, insanca yaşayabilmektir. Bu ülkede en güçlü şey ne rakamlar ne projelerdir. Bu ülkede en güçlü şey, çalışan insanın iradesidir."