1 Mayıs Etkinlikleri Türkiye'nin 6 Şehrinde Kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Etkinlikleri Türkiye'nin 6 Şehrinde Kutlandı

1 Mayıs Etkinlikleri Türkiye\'nin 6 Şehrinde Kutlandı

Sakarya, Kocaeli, Bartın, Bolu, Düzce ve Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek Günü etkinlikleri yapıldı.

01.05.2025 15:19
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Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya'da 21 Haziran İlkokulu önünde bir araya gelen Sakarya Emek ve Demokrasi Bileşenleri, ellerinde taşıdıkları döviz, afiş ve pankartlarla sloganlar atarak Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Sakarya Şubeler Platformu Sözcüsü ve Eğitim-Sen Sakarya Şube Başkanı Yücel Kaçar ile Türkiye Makine Mühendisleri Odası Sakarya Şube Başkanı Olgun Özdemir burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent'in de yer aldığı etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), KESK ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi parti üyeleri, Tepecik Mahallesi'ndeki Belediye İş Hanı önünde toplandı. Kortej oluşturan katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde İzmit Anıtpark'a yürüdü.

Kutlamaların gerçekleştirildiği alan güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Alana ulaşan katılımcılar, üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasının okunmasının ve verilen konserin ardından sona erdi.

Bartın

Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya gelen Bartın KESK Şubeler Platformuna bağlı sendikalar ile Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şubesi, Belediye-İş Sendikası ile sivil toplum kuruluşu üyeleri, döviz ve afişlerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, 1 Mayıs'ın, insan onuruna yaraşır bir yaşam için taleplerini haykıracakları gün olduğunu belirterek demokrasi, özgürlük, eşitlik ve laiklik özlemlerini ülkenin dört bir yanında alanlarda haykırdıklarını dile getirdi.

Karabük

Karabük'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı sendikalar tarafından Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) girişindeki Özçelik-İş Sendikası baştemsilciliği önünde program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, işçilerin gününü kutladı.

İşçilerin emeği, mücadelesi ve birlikteliğinin Karabük'ü kurduğunu belirten Keskinkılıç, "Biz her zaman size minnet ve şükran borçluyuz." dedi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Kadın Kolları İl Başkanı Hülya Uluçay, KARDEMİR Genel Müdürü Dursunali Yaşacan, KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan ve sendika temsilcileri ile işçiler katıldı.

Düzce

Düzce'de de işçi sendikaları, Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

Bazı siyasi parti, oda ve derneklerin de destek verdiği programda katılımcılar, ellerinde flamalar ve pankartlarla Anıtpark Meydanı'na yürüdü.

Burada çeşitli sloganlar atan sendika üyeleri, daha sonra dağıldı.

Zonguldak

İstasyon Caddesi'nde toplanan sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, ellerindeki döviz ve afişlerle sloganlar eşliğinde kent merkezindeki Madenci Anıtı önüne geldi.

Etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, ülke olarak zor dönemden geçildiğini söyledi.

Orta Doğu'da, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de kan ve gözyaşı olduğunu, Ukrayna- Rusya savaşının sadece bölgede değil, dünyada önemli sorunların yaşanmasına yol açtığını dile getirerek, toplumun her kesiminde geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını savundu.

Konuşmanın ardından konser verildi.

Bolu

Bolu'da KESK ile TMMOB öncülüğünde bir araya gelen katılımcılar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan çeşitli sendika, oda, dernek ve siyasi parti üyeleri, ellerinde taşıdıkları pankartlar, flamalar ve bayraklar eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü.

Kutlamaların gerçekleştirildiği alan, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Alana ulaşan katılımcılar, üst aramasından geçtikten sonra içeriye alındı.

Etkinlik, tertip komitesi tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasının okunmasının ve müzik eşliğinde halay çekilmesinin ardından sona erdi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Etkinlikleri Türkiye'nin 6 Şehrinde Kutlandı - Son Dakika

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