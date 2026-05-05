1 Mayıs'ta Feci Kaza: İki İşçi Hayatını Kaybetti

05.05.2026 22:45
Ankara'da 1 Mayıs'ta kanalizasyon çalışması yapan iki işçi, kamyonetin çarpması sonucu öldü.

ANKARA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanalizasyon çalışması yapan işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çankaya'da Bademlidere Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi. Su firmasına ait 07 FHF 37 plakalı kamyonet, yokuş yukarı çıkarken geriye kaydı. Hızla geriye doğru hareket eden araç, yol üzerinde kanalizasyon çalışması yapan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) çalışanları Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'a, ardından da ASKİ'ye ait kamyonet ve park halindeki 4 otomobile çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçiler Kadir Ortataş ve Bayram Demirhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada su kamyonetinin sürücüsü ise yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hayatını kaybeden işçilerin yakınları, mesai arkadaşları kaza yerinde gözyaşı döktü. İşçilerin cenazeleri yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'GERİ VİTESE TAKMIŞ GİBİYDİ'

Kazada ölen işçilerle birlikte çalışan ASKİ personeli, "Çalışıyorduk, o araba yukarıdaydı. Bunları arkadaşlar durdurmuşlar. Kamyon çıkamayınca arkasına taş koymuşlar. 'Sakın çıkmayın, arkadaşlar çalışıyor geride' demişler. Onlar da dinlememiş, taşları almışlar. Bizim arkadaşlar çalışmaya başlayınca ben de buradan gördüm. Kamyon sanki geri vitese takmış, uçup geliyor. Arkadaşları, bütün arabaları toparladı, buraya kadar getirdi. Çok üzgünüz" dedi.

Kaynak: DHA

AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
