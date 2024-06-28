1 Mayıs'ta gözaltına alınan 11 şüpheli tahliye edildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 11 şüpheli tahliye edildi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildi. Aylık tutukluluk incelemesi sonucunda Asliye Ceza Mahkemesi, mevcut delil durumu ve tutukluluk süresini göz önüne alarak tahliye kararı verdi. Dava süreci ise 4 Eylül'de başlayacak.

28.06.2024 17:55
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan şüphelilerden 11'i tahliye edildi.

1 Mayıs'ta Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin açılan dava kapsamında aylık tutukluluk incelemesi yapan Asliye Ceza Mahkemesi, 11 şüphelinin, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alarak polis merkezine imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak.

Bazı şüpheliler hakkında dava açılmıştı

1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında gruplar halinde ayrı soruşturmalar başlatılmıştı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 29 Mayıs'ta 30 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Soruşturmalardan biri ise 5 Haziran'da tamamlanmış, 12 şüpheli hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3 yıl 8'er aydan 15 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

Başsavcılığın aynı olaylarla ilgili yürüttüğü bazı soruşturmalar ise sürüyor.

Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mayıs, Eylül, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 11 şüpheli tahliye edildi - Son Dakika

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