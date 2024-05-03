İçişleri Bakanı: 1 Mayıs'ta polislere saldıran 29 kişi yakalandı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 1 Mayıs'ta polislere saldıran 29 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı: 1 Mayıs\'ta polislere saldıran 29 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulunan 29 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlar arasında sosyal medya fenomeni 'Basel' isimli kullanıcının da olduğu belirtildi.

03.05.2024 11:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulunan 29 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-13 A" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda, fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Bu arada, yakalananlar arasında sosyal medya fenomeni "Basel" isimli kullanıcının da bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı: 1 Mayıs'ta polislere saldıran 29 kişi yakalandı - Son Dakika

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