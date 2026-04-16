1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi Adana'da Başladı - Son Dakika
1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi Adana'da Başladı

16.04.2026 16:44
Kongre, saldırılarda kaybedilen öğretmen ve öğrenciler anıldı, özel yetenekli çocuklar desteklendi.

Adana'da Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Çukurova Bilim ve Sanat Merkezi işbirliğinde düzenlenen "1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi" başladı.

ÇÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anılmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ceyhun Sarı, kongrenin açılışında, saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı dileklerini ileterek, ailelerine ve eğitim camiasına sabır temennisinde bulundu.

Türkiye'de 362 Bilim ve Sanat Merkezi bulunduğunu belirten Sarı, "Yaklaşık 109 bin öğrenciye hizmet veren Bilim ve Sanat Merkezlerinde, özel yetenekli öğrencilere yönelik farklı alanlarda çalışmalar ve bilimsel kongreler düzenlenmektedir. Uzun süredir eksikliğini hissettiğimiz çocuk ve sanat kongresini Adana'da düzenlemek nasip oldu. Bu kongrenin, özel yetenekli çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacağına ve onların ufkunu açacağına yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı da sanatın geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürleri birleştiren ve toplumları dönüştüren güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

Kongre Başkanı Belgin Bağrıaçık ise özel yetenekli çocukların sanatsal gelişimlerini desteklemenin yalnızca bireysel kazanım olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları 110 eserin yer aldığı "Doğanın Koruyucu Korkulukları" sergisi açıldı.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ile Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Kavak da katıldı.

Kongre, 18 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi Adana'da Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: 1. Özel Yetenekli Çocuk Sanat Kongresi Adana'da Başladı - Son Dakika
