1. Pediatri Kongresi Ankara'da Başladı - Son Dakika
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1. Pediatri Kongresi Ankara'da Başladı

1. Pediatri Kongresi Ankara\'da Başladı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen kongrede pediatri alanındaki güncel gelişmeler tartışılıyor.

18.10.2024 18:47
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Ankara Bilkent Şehir Hastanesi tarafından ilk kez düzenlenen 1. Pediatri Kongresi, Türkiye'nin dört bir yanından uzmanların katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Üç gün sürecek kongre, çocuk acil ve yoğun bakım, bebek beslenmesi, çocuk enfeksiyonları, aşılama gibi farklı alanlarda kurslara ve bildirilere ev sahipliği yapıyor, pediatri alanındaki güncel gelişmeler ve tedavi yöntemleri masaya yatırılıyor.

Bilkent Şehir Hastanesi yerleşkesinde gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını yapan Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, ilk defa yapılan Pediatri Kongresi'ne 1000'in üzerinde katılım sağlandığını, kongrede 7 ayrı kurs düzenlendiğini belirtti.

Özbek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nin farklı alanlarda akreditasyonlarının bulunduğunu anımsatan Özbek, bu sayede hastanede ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü, birçok genç hekimin yetişmesine katkı sağlandığını anlattı.

Özbek, Çocuk Hastanesi'nin 150 poliklinik ve 622 yatağıyla hastalara hizmet sunduğunu ve geçen yıl 1 milyon 52 bin 917 çocuk hastanın tedavi sürecini yürüttüklerini bildirdi.

Hastane bünyesinde 518 uzmanın görev yaptığına dikkati çeken Özbek, akademik çalışmalar kapsamında 246'sı uluslararası, 74'ü de ulusal makalenin hakemli bilimsel dergilerde yayımlandığını aktardı.

Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Burak Ceran ise konuşmasında, hastanenin sunduğu hizmetler ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Kaynak: AA

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