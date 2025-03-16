1. Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Başladı - Son Dakika
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1. Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Başladı

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, sinemaya ilgi duyan çocukları bir araya getirerek heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Etkinlikte, ünlü sanatçılar atölye çalışmalarıyla genç sinemacılara bilgi verdi.

16.03.2025 11:33  Güncelleme: 11:35
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(İSTANBUL) – Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, sinemaya ilgi duyan çocukları bir araya getirdi. Şile İBB Kültür Merkezi'nde yapılan şenlik, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının atölye çalışmalarıyla başladı.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 1'inci Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği, sinemaya ilgi duyan çocukları bir araya getirerek heyecan dolu bir başlangıç yaptı. Şile İBB Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının katılımıyla düzenlenen atölye çalışmalarıyla başladı. Festival kapsamında düzenlenen workshop'ta usta isimler çocuklarla buluştu. Menderes Samancılar, Başak Sayan, Görkem Yeltan, Hakan Haksun, Gökhan Atılmış ve Onur Tuna, senaryo yazımı, tema seçimi, set süreci ve çekim teknikleri gibi konularda genç sinemacılara bilgi verdi. Atölyeye katılan çocuklar, sinema dünyasının temel dinamiklerini öğrenerek kısa film çekimlerine hazırlanma fırsatı buldu.

Festivalin bir sonraki aşamasında çocuk yönetmenler, kendi kısa filmlerini çekecek. 15 Mart - 15 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak filmler, alanında uzman bir jüri tarafından değerlendirilecek. En iyi filmler 23 Nisan 2025'te düzenlenecek gala gecesinde ödüllerini alacak. Organizasyon yetkilileri, sinemaya ilgi duyan tüm çocukları festivale katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1. Şile Çocuk Yönetmenler Film Şenliği Başladı - Son Dakika

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