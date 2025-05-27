1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu Ödül Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu Ödül Töreni Gerçekleşti

27.05.2025 17:50  Güncelleme: 19:03
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Manisa'da düzenlenen 1. Ulusal Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmaya katılan 103 fotoğraf sanatçısından 390 eser değerlendirildi. Ödüller, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından verildi.

(MANİSA) - 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda, ödül töreni ve sergi açılışı yapıldı. Dereceye girenlere ödüllerini, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ülkenin en köklü kültürel miraslarından Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında fotoğraf maratonu düzenledi. "Mesir Festivali ve Mesir'in Renkleri" temasıyla yapılan 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu'nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yarışma sergisinin de açıldığı Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri ve yarışmacılar katıldı.

103 fotoğraf sanatçısından 390 eser değerlendirildi

Ödül töreninde konuşan Zeyrek, "Bu yıl 485'incisini düzenlediğimiz Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde ilklerden bir tanesi de Fotoğrafçılar Maratonu'ydu. Yarışmaya katılan 103 fotoğraf sanatçımızın gözünden 390 eseri değerlendirmeye aldık. Ben de jüri üyelerinden biriydim, bundan dolayı çok mutluluk duyuyorum. Ödüller sahiplerini buldu, ancak bundan da önemlisi bu yarışmanın bir gelenek haline gelmesi, bir sanatçının gözünden Manisa'nın görünmesi ve bu fotoğrafları da vatandaşlara aktarmak, ülkenin her yerinde paylaşmak, asıl olan buydu. Bu yüzden yarışmamıza katılan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

"Manisa'nın değerlerini ortaya çıkartmak bizim için çok önemliydi"

Görevde bulunduğu süreç boyunca Manisa'da kültür ve sanat hayatının gelişimine katkı sunmak için çalışacağının altını çizen Zeyrek, şunları söyledi:

"Manisa'mda kültüre, sanata yönelik çalışmalar geçmişe baktığımızda yok denecek kadar azdı. Geldiğimiz ilk günden itibaren Manisa'nın değerlerini ortaya çıkartmak bizim için çok önemliydi. Görev sürecimiz boyunca da buna devam edeceğiz. Çünkü Manisa'm mitolojik dönemden başlayarak günümüze kadar gelen birçok tarihi dokuya sahip birçok medeniyete ve kültüre ev sahipliği yapmış kadim bir kent. Toprak altında kalan değerleri de gün yüzüne çıkarmak bizim öncelikli görevlerimizden bir tanesi. Bunları yapmaya aralıksız devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Kültür ve Turizm Müdürü'müze de çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık Manisa'mız kültürüyle de anılan şehirler arasında yer alması gerekiyor. Marka kentler arasında yer alması gerektiğini her platformda ifade ediyorum. Bunu hak eden bir şehirdeyiz."

Yarışmacılara ödülleri verildi

Başkan Zeyrek, yaptığı konuşma sonrasında yarışmada dereceye girenlere ödüllerini verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü'nü almaya hak kazanan Yalçın Akkaya'nın ödülünü takdim eden Zeyrek, ödülü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı merhum Güney Temiz adına verdiğini, bu nedenle bu ödülün çok özel olduğunu belirtti.

Yarışmada, Ayşen Karadeniz birinciliğe, Erol Atsızatar ikinciliğe, Gürsel Egemen Ergil ise üçüncülüğe layık görülerek ödüllerini Başkan Zeyrek'in elinden aldı. Ödüllerin takdimi sonrasında fotoğraf sanatçılarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirilerek, kurdele kesilip sergi açılışı yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1. Ulusal Manisa Mesir Fotoğrafçılar Maratonu Ödül Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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