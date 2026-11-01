1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Antakya'da yakalandı - Son Dakika
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1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Antakya'da yakalandı

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Antakya'da 'uyuşturucu satın alma ve kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hakkında "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, "uyuşturucu satın alma ve kullanma" suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
3. SayfaAntakyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu hükümlüsü Antakya'da yakalandı - Son Dakika
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