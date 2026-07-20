10 Bin Çocukla Güreş Şampiyonası Başladı

(ANKARA)- Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası,10 bin sporcunun katılımıyla Ankara'da başladı.Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, şampiyona kapsamında yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle buradan nice şampiyonlar çıkacak. Ben 10 bin sporcunun içinden 10 kişi diyorum; ancak bunlar üst düzey sporcular olacak."dedi.

81 ilden yaklaşık 10 bin sporcunun katılımıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, şampiyona kapsamında yaptığı açıklamada, Türk güreşinin geleceğine yönelik uzun vadeli projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"TEK DERDİM TÜRK GÜREŞİNİ İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK"

Akgül, minik sporcuların geleceğine yönelik planlamaların önemine dikkat çekerek, uzun vadeli bir çalışma yürüttüklerini şöyle ifade etti:

"Güreş, Türk güreş sporu; ata sporumuz olması ve diğer branşlara göre madalya kazanıldığında ülkemizi, milletimizi daha fazla mutlu eden bir branş olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bir güreşçinin maksimum şampiyonluk seviyesine ulaşabileceği yaş genellikle 18 yaş civarıdır. Bu da yaklaşık 6 yıllık bir süreç anlamına geliyor. Bu yüzden biz her zaman uzun vadeli planlar yapıyoruz."

Daha önce bu kapsamda yeterli uzun vadeli planlamaların yapılmadığını savunan Akgül, şunları söyledi:

"Benim hesapsız, kitapsız, amansız ve fakatsız tek derdim; bu çocukların yeniden Türk güreşini dünyada en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak."

"KISA VADELİ PLANLARLA GÜREŞİN İLERİYE GİTMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Türk güreşinin gelişimi için sabırlı ve kapsamlı bir çalışma gerektiğini vurgulayan Akgül, şöyle konuştu:

"Çünkü kısa vadeli planlarla ne sporun ne de güreşin ileriye gitmesi mümkün değildir. Bu nedenle uzun vadeli master planlar hazırlıyoruz. Bu çocukların geleceğiyle ilgili hesabı bana sorsunlar. Ben bu konuda bu kadar emin konuşuyorum. Bu jenerasyon belli bir yaşa geldiğinde eğer başarı hala gelmiyorsa Türk güreşindeki sonuçların hesabı bana sorulsun."

"EKTİĞİMİZ TOHUMLAR 6-7 YIL SONRA MEYVESİNİ VERECEK"

Yapılan çalışmaların sonuçlarının zaman içerisinde ortaya çıkacağını belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı, altyapıya yönelik yatırımların önemine dikkati çekerek şunları kaydetti: .

"Ancak 4 yıl boyunca ektiğimiz bu tohumlar, Allah'ın izniyle 6-7 yıl sonra meyvesini vermeye başlayacak. Eğer 6-7 yıl sonra Türk güreşinde herhangi bir gelişme olmazsa, ektiğimiz bu tohumlar meyvesini vermezse hesabı yine bana sorulsun. Ben bu konuda bu kadar iddialı konuşuyorum."

"10 BİN SPORCUNUN İÇİNDEN ÜST DÜZEY SPORCULAR ÇIKACAK"

Akgül, Türkiye Minikler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden sporcular arasından geleceğin büyük şampiyonlarının çıkacağına inandığını dile getirerek şunları dile getirdi:

"Allah'ın izniyle buradan nice şampiyonlar çıkacak. Ben 10 bin sporcunun içinden 10 kişi diyorum; ancak bunlar üst düzey sporcular olacak. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu olabilecek seviyede yetenekleri bulduğumuz anda Türk güreşinin kurtulduğu an olacaktır, diyorum."