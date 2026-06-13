KUNMİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de perşembe günü kapılarını açan 10. Çin- Güney Asya Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
"Ortak Kalkınma için Dayanışma ve Koordinasyon" temasıyla düzenlenen etkinlik, bölgesel ticaret ve sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine odaklanıyor.
Son Dakika › Güncel › 10. Çin-Güney Asya Fuarı Başladı - Son Dakika
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