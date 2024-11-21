10. Genç Sanat Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla Türkiye'de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 10'uncusu düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı. Ödül töreni ve sergi açılışı, aralık ayı içerisinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenecek.

Sergide, görsel sanatın farklı ifade biçimlerini içeren 30 eser izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan yarışmada ödüle layık görülen genç sanatçılara toplam 420 bin lira para ödülü takdim edilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 sanatçı ayrı ayrı 35 bin lira, mansiyon ödülünü hak eden 5 sanatçı da ayrı ayrı 17 bin lira alacak. Eserleri sergilenecek 20 sanatçıya ise yine ayrı ayrı 8 bin lira para ödülü verilecek.

Ödüle layık görülen sanatçılar

Yarışmanın seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı ödülüne Bedirhan Kılıç, Elif Boyraz, Halil İbrahim Çakmak, Sena Soykök ve Uğur Bişirici layık görüldü.

Sanatçılar Özgün Şahin, Adil Öksüz, Esra Demirkaya, Erdoğan Paksoy ve Ahmet Dağdelen de yarışmanın mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.