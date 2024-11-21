10. Genç Sanat Yarışması'nın Kazananları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10. Genç Sanat Yarışması'nın Kazananları Açıklandı

Kültür Bakanlığı, Genç Sanat Proje Yarışması'nın ödülünü kazanan sanatçıları duyurdu.

21.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Genç Sanat: Güncel Sanat Proje Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla Türkiye'de güncel sanatı ve genç sanatçıları destekleyerek yeni sanatsal yaklaşımların görünürlüğünü artırmak amaçlanıyor.

Bu kapsamda, 10'uncusu düzenlenen yarışmanın sonuçları açıklandı. Ödül töreni ve sergi açılışı, aralık ayı içerisinde Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda düzenlenecek.

Sergide, görsel sanatın farklı ifade biçimlerini içeren 30 eser izleyenlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan yarışmada ödüle layık görülen genç sanatçılara toplam 420 bin lira para ödülü takdim edilecek. Başarı ödülüne layık görülen 5 sanatçı ayrı ayrı 35 bin lira, mansiyon ödülünü hak eden 5 sanatçı da ayrı ayrı 17 bin lira alacak. Eserleri sergilenecek 20 sanatçıya ise yine ayrı ayrı 8 bin lira para ödülü verilecek.

Ödüle layık görülen sanatçılar

Yarışmanın seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarı ödülüne Bedirhan Kılıç, Elif Boyraz, Halil İbrahim Çakmak, Sena Soykök ve Uğur Bişirici layık görüldü.

Sanatçılar Özgün Şahin, Adil Öksüz, Esra Demirkaya, Erdoğan Paksoy ve Ahmet Dağdelen de yarışmanın mansiyon ödülünü almaya hak kazandı.

Kaynak: AA

Kültür Bakanlığı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Turizm, Aralık, ankara, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10. Genç Sanat Yarışması'nın Kazananları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor Putin emri verdi, Rusya mobil nükleer sığınak inşa ediyor
10:53 Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket Girdikleri binada pahalı ayakkabı bulan hırsızlardan pes dedirten hareket
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:28:34. #1.12#
SON DAKİKA: 10. Genç Sanat Yarışması'nın Kazananları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.