 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İKSV tarafından düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İKSV tarafından düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları açıldı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen '10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın başvuruları açıldı. Yarışmanın başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Jüri başkanlığını Stephane Lissner'in üstleneceği yarışmanın ön elemeleri mayıs, haziran aylarında final serisi ise 22-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

İKSV tarafından düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları açıldı
12.01.2024 - 20:07,  Güncelleme: 20:09
Abone Ol

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen "10. Leyla Gencer Şan Yarışması"nın başvuruları açıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın başvuruları 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

Jüri başkanlığını Stephane Lissner'in üstleneceği yarışmanın ön elemeleri mayıs, haziran aylarında final serisi ise 22-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

10. Leyla Gencer Şan Yarışması'nın bu yılki jürisinde ayrıca La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü Alessandro Galoppini, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, tenor Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü Badri Maysuradze ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yer alıyor.

Leyla Gencer'in onuruna ve 2008'deki vefatına kadar bizzat kendisinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, adaylar canlı ön elemelere katılmak yerine başvuru sırasında video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de ön elemeye katılmayı seçebilecekler. Ön eleme sonuçları ise yarışmanın sitesinden 1 Temmuz'da açıklanacak.

Tüm ses gruplarından 18-32 yaş arası şancılara açık olan yarışmada birinciye 7 bin 500, ikinciye 4 bin ve üçüncüye 2 bin 500 Euro ödülü verilecek. 1500 Euro değerindeki Leyla Gencer Halk Ödülü'nün sahibi ise finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek.

La Scala Tiyatrosu Akademisi'nden üç aylık eğitim bursu ödülü, La Scala Tiyatrosu Akademisi Özel Ödülü de yarışmada sahibini bulacak.

Yarışma kapsamında aynı zamanda Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Özel Ödülü verilecek olan kişi, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde bir konser vermeye hak kazanacak.

İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü'nün sahibi olacak finalist ise İngiliz Kraliyet Operası'nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı almaya hak kazanacak.

Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi'nin Özel Ödülleri ile de birer finalist bu operaların bir yapımında rol alacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Borusan Holding, Leyla Gencer, İstanbul, Eylül, Sanat, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İKSV tarafından düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları açıldı - Son Dakika


19:51
Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27
Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:08
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:06
Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:02
İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı

Son Dakika
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
17:08 Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 14 Ocak tepkisi: Bu siyaseten saygısızlıktır, görgüsüzlüktür
17:02 İlk vukuatı değil! Yüklü miktarda uyuşturucu ile yakalanan eski öğretmen yine tutuklandı
16:48 Türkiye Washington Büyükelçisi Murat Mercan'ın İngilizcesi alay konusu oldu
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 21:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: İKSV tarafından düzenlenen 10. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement