10. Leyla Gencer Şan Yarışması başvuruları uzatıldı

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Borusan Sanat ve La Scala Tiyatrosu Akademisi tarafından organize edilen "10. Leyla Gencer Şan Yarışması"nın başvuruları 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, yarışmanın final seçimleri 22-27 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Adaylar ön elemelere video kaydıyla veya 6 uluslararası merkezden birinde canlı olarak katılabilecek.

20. yüzyılın en önemli sopranolarından, tüm dünyanın "La Diva Turca" olarak tanıdığı Leyla Gencer'in onuruna gerçekleştirilen yarışma, opera dünyasına kazandırdığı genç yeteneklerle uluslararası alanda önemli bir yer ediniyor.

Stephane Lissner'in başkanlığındaki jüride, tenor İlker Arcayürek, Deutsche Oper Berlin Yardımcı Sanat Direktörü Viviana Barrios, La Scala Tiyatrosu Cast Direktörü Alessandro Galoppini, İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Sanat Direktörü David Gowland, Tiflis Devlet Opera ve Balesi Sanat Direktörü Badri Maysuradzea, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yer alıyor.

Ön elemeler mayıs ve haziranda yapılacak

Yarışmanın ön elemeleri, mayıs ayının ikinci yarısında Londra, Berlin, Milano ve Napoli'de, haziran ayının ilk yarısında ise Tiflis ve İstanbul'da yapılacak.

Adaylar başvuru sırasında video kayıtlarını internet üzerinden yükleyerek de ön elemeye katılabilecek. Ön eleme sonuçları, 1 Temmuz'da yarışmanın sitesinden açıklanacak.

Tüm ses gruplarından 18-32 yaş arası şancılara açık olan yarışmada, birinci 7 bin 500 avro, ikinci 4 bin avro, üçüncü 2 bin 500 avro ödül alacak.

Finalde dinleyicilerin oylarıyla belirlenecek "Leyla Gencer Halk Ödülü"nün sahibi 1500 avro değerindeki ödüle hak kazanacak.

Bir yarışmacı La Scala Tiyatrosu Akademisi'nden üç aylık eğitim bursu kazanırken, "Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) Özel Ödülü"ne değer görülen yarışmacı, BİFO eşliğinde bir konserde sahne alacak.

"İngiliz Kraliyet Operası Jette Parker Genç Sanatçılar Programı Özel Ödülü"nü kazanan finalist İngiliz Kraliyet Operası'nda bir hafta boyunca en az beş eğitim seansı alacak.

Deutsche Oper Berlin ve Tiflis Devlet Opera ve Balesi'nin Özel Ödüllerine hak kazanan birer finalist, bu operaların bir yapımında sahne alacak. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi ise İtalyan finalist olması halinde, finale kalan ismi, merkezin konser salonunda resital vermeye davet edecek.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için "www.leylagencer.org" adresine bakılabilir.