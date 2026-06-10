10 Ocak Gündemi: Siyaset, Dava ve Yürüyüşler - Son Dakika
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10 Ocak Gündemi: Siyaset, Dava ve Yürüyüşler

10.06.2026 09:12
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TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılırken, İBB Davası duruşması devam ediyor. CHP, İstanbul'da yürüyüş düzenlerken, Kılıçdaroğlu MYK'ya başkanlık edecek. Erdoğan da MKYK toplantısına katılacak.

09.30 - 10.30 - 11.45 - TBMM'de Yeni Yol, İYİ Parti ve AK Parti grup toplantıları yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ANKARA)

10.00 - 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşmasına, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 1 No'lu salonda devam edilecek. (İSTANBUL)

10.00 - Türkiye Maden-İş üyesi Doruk Madencilik işçileri, "verilen sözlerin tutulmadığı" gerekçesiyle Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.00 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

13.00 - TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı sorumluluğunda, Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda İnsani Yardım Tatbikatı-2026'nın Seçkin Gözlemci Günü icra edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.15 - TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu'nda Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu Başkanı Batuhan Tosun ile akademisyenler dinlenilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

16.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde Millet Divanı programına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

19.30 - CHP İstanbul İl Başkanlığı Maltepe'de "Geçim, Özgürlük, Adalet, Seçim" yürüyüşü düzenleyip açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. (SOFYA)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 10 Ocak Gündemi: Siyaset, Dava ve Yürüyüşler - Son Dakika

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