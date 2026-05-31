10. Paris Karadeniz Yayla Festivali Düzenlendi
10. Paris Karadeniz Yayla Festivali Düzenlendi

Paris’te düzenlenen festivalde, Türk kültürü tanıtıldı; horon ve yöresel lezzetler sergilendi.

Paris Trabzonlular Derneği tarafından Fransa'da 10. Paris Karadeniz Yayla Festivali düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Epinay-sur-Seine kentinde düzenlenen festivale, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Atakan Ezgü, Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Mohammed Cherfaoui'nin yanı sıra çok sayıda aile çocuklarıyla birlikte katıldı.

Sanatçılar Gökhan Sağgül, Mert Sirkeci, Yasin Şekerci ve Enes Çabuk'un yanı sıra Fransa'da yetişen ve küçük yaşta kemençeye gönül veren Uğur Öztürk de festivalde sahne aldı.

Yöresel lezzetlerin tanıtıldığı stantların da yer aldığı 10. Paris Karadeniz Yayla Festivali'nde horon oynanırken Karadeniz türküleri söylendi.

"Trabzon'u, Karadeniz'i, vatanımızı yaşıyoruz"

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Yılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, "Hepinizle bugün burada, Bülent Başkanın organizasyonunda Trabzon'u, Karadeniz'i, vatanımızı yaşıyoruz. Büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, festivale Fransızların da katıldığına işaret ederek, "Onlar da kültürümüzün çeşitli öğelerini tanıma fırsatı buluyor." dedi.

Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eden Yılmaz, bundan sonraki etkinlikler için başarılar diledi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Ezgü, festivalin çok güzel şartlarda gerçekleştiğini kaydederek, "Çok sağ olun bu etkinlik için." dedi. Ezgü, festivalde olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Cumur da, festivale eğlenmeye, horon oynamaya ve kültürlerini anlatmaya geldiklerini belirterek, "Türkiye burada, Trabzon burada." dedi.

Cumur, herkese iyi eğlenceler dileyerek, seneye daha güzelini yapmak için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

"Türkiye'mizin değerlerini beraberce yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Üçüncü, "Binlerce kilometre uzakta burada Türkiye'mizin değerlerini beraberce yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Bu festivalde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Üçüncü, "Yayla şenliğimizin kutlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Epinay-sur-Seine Belediye Başkan Yardımcısı Cherfaoui, Paris Trabzonlular Derneği'ne düzenledikleri güzel etkinlikten ötürü teşekkür etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Karadeniz, Fransız, Güncel, Kültür, Fransa, Paris, Sanat, Yaşam, Son Dakika

