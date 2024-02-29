Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki Azra Özbek, kadın kuaförü babasının desteğiyle kestirdiği saçlarını, kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti.
Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fatma Özbek'in kızı Azra, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a hediye etme kararı aldı.
Kadın kuaförlüğü yapan babasının desteğiyle saçlarını kestiren Azra, Özkan'ı hastanede ziyaret etti.
Azra, ziyaretinde bir süre sohbet ettiği Özkan'a yanında getirdiği saçlarından dönüştürülen peruğu verdi.
"Çok mutlu ve duyguluyum"
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ayten Özkan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Azra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana böyle bir hediye verdi. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum." ifadelerini kullandı.
Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Feryal Karahan da Azra'nın Ayten'e umut olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Güncel › 10 yaşındaki Azra, kanser tedavisi gören çocuğa saç hediye etti - Son Dakika
Juventus forması giyen dünyaca ünlü Fransız futbolcu Paul Pogba, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle futboldan 4 yıl men edildi. Fransız futbolcunun men cezası, futbol kariyerini ciddi şekilde etkileyecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Eryaman Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.
Ünlü yazar Vedat Özdemiroğlu'nun 26 yaşındaki oğlu Can Ilgaz, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Evlat acısıyla yıkılan Özdemiroğlu "Allah'ın rahmeti, mağfireti üzerine olsun" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında yaptığı açıklamayla spor gündemine bomba gibi düşen Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan, bugün sosyal medyada kendi söylemiş gibi dolaşıma giren ifadeler hakkında jet hızıyla yalanlama geldi.
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı alınan Fırat Tanış sessizliğini bozdu. Suçlamaları reddeden oyuncu, konunun yargı taşındığını ve haklı olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.
Rus parlamentosuna hitaben yıllık konuşmasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Zircon hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullandığını belirterek NATO ülkelerinin Ukrayna'ya asker göndermeleri hâlinde nükleer çatışmanın çıkabileceği tehdidinde bulundu.
Bir ay önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisi devam ediyor. Tanrıöğen'in yerine Ahmet Mümtaz Taylan getirildi. Abdullah Ünal ise rahatsızlığının ardından karantinadan çıkıyor ve Alev'in hamile olduğunu öğreniyor. Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Işıkhan, Bursa'da katıldığı bir programda İsrail ile devam eden ticaret sebebiyle protesto edildi. Protestocular, Filistin'e sahip çıkılmadığını ve İsrail ile olan ticaretin durdurulması gerektiğini dile getirdi. Bakan Işıkhan, protestoculara herhangi bir açıklama yapmadan hızla uzaklaştı.
8. Yargı Paketi ile ilgili görüşmelerinin devam ettiği TBMM'de CHP ve AK Partili vekiller arasında çok sert FETÖ tartışması yaşandı. Tutanaklara da geçen tartışmada CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal kendisine laf atan AK Partili Osman Gökçek'e "Sen FETÖ okulunda okudun, gırtlağına kadar haram yedin. İnsanda biraz utanma olur. Ankara'daki arsaları FETÖ'ye parsel parsel satan baban değil mi?" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?