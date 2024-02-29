10 yaşındaki Azra, kanser tedavisi gören çocuğa saç hediye etti - Son Dakika
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10 yaşındaki Azra, kanser tedavisi gören çocuğa saç hediye etti

10 yaşındaki Azra, kanser tedavisi gören çocuğa saç hediye etti

Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki Azra Özbek, kadın kuaförü babasının desteğiyle kestirdiği saçlarını, kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a hediye etti. Azra'nın bu jesti, Ayten'e umut oldu.

29.02.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Mersin'de yaşayan 10 yaşındaki Azra Özbek, kadın kuaförü babasının desteğiyle kestirdiği saçlarını, kanser tedavisi gören çocuğa hediye etti.

Mersin Üniversitesinden (MEÜ) yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı personeli Fatma Özbek'in kızı Azra, 3 yıl boyunca uzattığı saçlarını MEÜ Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören 15 yaşındaki Ayten Özkan'a hediye etme kararı aldı.

Kadın kuaförlüğü yapan babasının desteğiyle saçlarını kestiren Azra, Özkan'ı hastanede ziyaret etti.

Azra, ziyaretinde bir süre sohbet ettiği Özkan'a yanında getirdiği saçlarından dönüştürülen peruğu verdi.

"Çok mutlu ve duyguluyum"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ayten Özkan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Azra'ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki bana böyle bir hediye verdi. Zamanla saçlarıma alışacağım. Çok mutlu ve duyguluyum." ifadelerini kullandı.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Feryal Karahan da Azra'nın Ayten'e umut olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Mersin, Güzellik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki Azra, kanser tedavisi gören çocuğa saç hediye etti - Son Dakika

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