10 Yaşındaki Mehmet Eren'in Hayali Gerçekleşti: Metro Sürdü

(BURSA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamlar sembolik olarak çocuklara bırakılırken, en büyük hayali tren sürmek olan 10 yaşındaki Mehmet Eren Altıntaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle vatman koltuğuna oturarak metro sürdü.

Bursa'da yaşayan 10 yaşındaki Mehmet Eren Altıntaş'ın en büyük hayali, bir gün vatman koltuğuna oturup tren sürmekti. Sık sık metroyla yolculuk yapıp vatmanın oturduğu ilk kabine giderek gözünü yoldan ayırmayan Mehmet Eren, hayalini gerçekleştirmek için Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe ile başvurdu.

Annesi ve iki ablasıyla birlikte davet edilen Mehmet Eren için BURULAŞ test pistinde bir vagon hazırlatıldı. Büyük bir heyecanla vatman koltuğuna oturan Mehmet Eren, trenin nasıl hareket ettirileceğini öğrendikten sonra test pistinde metroyu sürdü. Çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Eren, "Hayalime kavuştum. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuk Dostu Metro İstasyonu'nu hizmete açtıklarını hatırlatan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, "23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bugün de makamlar sembolik de olsa çocuklarımıza bırakılıyor. Mehmet Eren Altıntaş'ın en büyük hayali de vatman olmakmış. Bizimle iletişime geçince kendisini davet ettik. Tüm çocukların, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.