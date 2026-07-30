10 Yaşındaki Yusuf'un Cenazesi Çorum'da Defnedildi - Son Dakika
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10 Yaşındaki Yusuf'un Cenazesi Çorum'da Defnedildi

10 Yaşındaki Yusuf\'un Cenazesi Çorum\'da Defnedildi
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Mardin'de kaza sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bayık, memleketi Çorum'da defnedildi.

Mardin'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Yusuf Eymen Bayık'ın cenazesi, memleketi Çorum'da defnedildi.

Artuklu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bayık'ın cenazesi, karayolu ile memleketi Çorum'un Laçin ilçesine getirildi.

Laçin Fatih Camisi'nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Bayık'ın cenazesi, Fatih Mezarlığı'nda defnedildi.

Aynı kazada yaralanan Yusuf Eymen Bayık'ın annesi Süheyla Bayık'ın ise Diyarbakır'daki bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Cenaze namazına Bayık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ve Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir de katıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DKS 662 plakalı kamyon ile 34 YP 1330 plakalı otomobil, 29 Temmuz'da Yeşilli kara yolunun Kabala mevkisinde çarpışmıştı.

Kazada Leyla Güneş (40) ve kızı Rona Şevin Akgül (4) hayatını kaybetmişti. Kazada yaralanan H.K. (22), S.M.A. (17), Z.Z.A. (19), T.B. (4) Süheyla Bayık (40) ve oğlu Yusuf Eymen Bayık (10) ise sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan Bayık, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 10 Yaşındaki Yusuf'un Cenazesi Çorum'da Defnedildi - Son Dakika

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