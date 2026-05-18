10 yıl sonra faili meçhul cinayet aydınlatıldı
10 yıl sonra faili meçhul cinayet aydınlatıldı

18.05.2026 18:05
Adalet Bakanı Gürlek, 2016'da Nevşehir'de işlenen çift cinayetinin, Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda yeniden soruşturularak 10 yıl sonra aydınlatıldığını ve failin tutuklandığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayetin yeniden yürütülen soruşturma kapsamında aydınlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zamanaşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor."

Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı Köyü'nde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı.

"GEÇMİŞTE DİKKATLERİ FARKLI YÖNE ÇEKEREK ADLİ SÜRECİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞTIKLARI ORTAYA ÇIKARILDI"

Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda, olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkartıldı. Soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek faili tutuklandı.

Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır."

Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

