100 Bin Filistinli Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı Kıldı

27.02.2026 15:39
Filistinliler, İsrail kısıtlamalarına rağmen ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 100 bin Filistinli ramazanın ikinci cuma namazını Müslümanların ilk kıblesinde eda etti.

Filistinliler, ramazanın ikinci cuması için Mescid-i Aksa'ya İsrail kısıtlamaları altında kontrol noktalarından geçerek ulaşabildi.

İsrail polisinin, Eski Şehir'de de barikatlar kurarak bazı yolları kapattığı ve buralarda bazı Filistinlilere kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının Aksa'ya girişine izin vermediği görüldü.

Mescid-i Aksa'nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Azzam el-Hatib, namaz sonrasında AA'ya yaptığı açıklamada, ramazanın ikinci cuma namazını yaklaşık 100 bin Filistinlinin kıldığını belirtti.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Batı Şeria'da yaşayan çok sayıda Filistinlinin Mescid-i Aksa'da cuma namazı için geçişine izin vermediği belirtildi.

İsrail askerlerinin çok sayıda Filistinliyi Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 ve Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktalarından geri çevirdiği bildirildi.

Tel Aviv yönetimi, son birkaç sene olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca cuma namazları için işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişlere kısıtlama getirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e gelecek Filistinli sayısı 10 bin ile sınırlanırken önceden izin almak şartıyla sadece 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla gelen 12 yaş altı çocuklara geçiş için müsaade ediliyor.

Gazze'ye yönelik soykırıma paralel olarak diğer bölgelerdeki Filistinliler üzerinde de baskısını artıran İsrail, son birkaç senedir benzer kısıtlamalarla Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesini zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Kültür, Güncel, Son Dakika

