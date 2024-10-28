101 Yaşındaki Nuriye Nine Sağlıklı Yaşama Sırlarını Paylaştı - Son Dakika
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101 Yaşındaki Nuriye Nine Sağlıklı Yaşama Sırlarını Paylaştı

101 Yaşındaki Nuriye Nine Sağlıklı Yaşama Sırlarını Paylaştı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 101 yaşındaki Nuriye İzüstüne, sağlıklı yaşamın önemini vurguladı.

28.10.2024 11:47
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan cumhuriyet ile yaşıt 101 yaşındaki Nuriye İzüstüne, dinç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor.

4 Temmuz Mahallesi'nde 25 Temmuz 1923'te doğan, aynı mahallede kızı Fatma Fitoz ve torunu Fulya Çetiner ile yaşayan 3 çocuk, 9 torun sahibi İzüstüne, yaşamında bir asrı geride bıraktı.

Genellikle evde vakit geçiren Nuriye nine, zaman zaman kitap okuyor, gençliğinde dinlediği şarkıları söyleyerek neşeleniyor.

Elverişli hava şartlarında yürüyüş yaparak sağlıklı kalmaya çalışan İzüstüne, ilerleyen yaşına rağmen ihtiyaçlarının büyük bölümünü kendi karşılıyor.

"Gençler sağlıklı beslensin ve kendilerine iyi baksınlar"

Nuriye İzüstüne, AA muhabirine, marangoz bir babanın kızı olduğunu, 5 kardeşinin de hayatını kaybettiğini belirterek, ilerleyen yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

Kızı ve torunuyla yaşadığını dile getiren İzüstüne, "Günlerim güzel geçiyor. Allah ömür verdi, bu zamana kadar elemsiz geldim. Günümü torunumla, çocuklarımla geçiriyorum, abdestimi alıp namazımı kılıyorum." dedi.

İzüstüne, okuma yazma bildiğini ve unutmadığını belirterek, "3 yıl okula gittim, sonrasında yollamadılar. O zamanlar fakirlik vardı." dedi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşadığı yılların çocukluk dönemine denk geldiğini belirten İzüstüne, "Karamürsel'e gelmiş ama ben görmedim." ifadesini kullandı.

İzüstüne, gençleri sağlıklı beslenmelerini ve kendilerine iyi bakmalarını tavsiye etti.

Torunu Fulya Çetiner de anneannesinin uzun ömrünü gençliğinde sağlıklı yaşamasına borçlu olduğunu kaydetti.

Anneannesinin günlük rutininden bahseden Çetiner, şöyle devam etti:

"Sabah erken kalkar, kahvaltısını yapar, namazlarını kılar. Bir yere gideceksek bizimle gelir. Gezmeyi çok sever. Doktor, ninemin sağlığını zayıf olmasına ve az yemesine borçlu olduğunu söyledi. Biraz da yapısı gereği böyle. Anneannesi 103 yaşında ölmüş, annesi 80 küsur yaşında öldü. Kız kardeşinin biri 2 ay önce 80 yaşında vefat etti. Şu an sülalede anneannemin yaşında olan yok, en büyük kendisi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 101 Yaşındaki Nuriye Nine Sağlıklı Yaşama Sırlarını Paylaştı - Son Dakika

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