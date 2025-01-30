Yaşlılığa bağlı nedenlerle 104 yaşında hayatını kaybeden besteci ve eğitimci Prof. Dr. İlhan Usmanbaş yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Besteci Usmanbaş için yarın saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenecek.
Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınacak cenaze namazı ile kaldırılacak.
Cenaze namazının ardından Usmanbaş'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
Son Dakika › Güncel › 104 Yaşındaki Besteci İlhan Usmanbaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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