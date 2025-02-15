107 Yıl Sonra Aileye Ulaşan Savaş Mektubu Duygusal Anlar Yaşattı - Son Dakika
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107 Yıl Sonra Aileye Ulaşan Savaş Mektubu Duygusal Anlar Yaşattı

107 Yıl Sonra Aileye Ulaşan Savaş Mektubu Duygusal Anlar Yaşattı

Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen Mehmet oğlu Şakir'in mektubu, 107 yıl sonra Samsun Kavak'ta yaşayan torunlarına verildi. Aile, tarihi bir an yaşayarak mektubu aldıkları için duygusal anlar yaşadı.

15.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:19
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BİRİNCİ Dünya Savaşı'nda esir düşen asker Mehmet oğlu Şakir'in mektubu, 107 yıl sonra Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan torunlarına verildi. Ailenin torunlarından Osman Çakır, "Tarihi bir an yaşıyoruz. Yıllar sonra karşılarına çıkan bu sürpriz ile çok şaşırdık. Bu durum bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Şakir dedemizin esir düştüğünü biliyorduk ama akıbeti hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu" dedi.

Kavak ilçesinde 7 Kasım 2023 tarihinde Kızılay tarafından 'Yüzyıllık Emanet: Kızılay Esir Mektupları' adı ile Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen askerlerin mektupları sergilendi. Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu koşullarında adresine teslim edilemeyen ve 100 yıldır okunmayı bekleyen savaş esirlerinin mektuplarından biri, araştırmalar sonucu bulunarak 107 yıl sonra Kavak ilçesinde yaşayan torunlarına verildi. ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Kavak İlçe Temsilcisi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Niyazi Altun tarafından Osmanlıcadan Türkçeye çevrilen mektubun, Çakır Ahmet Oğulları ailesinin dedesi Mehmet oğlu Şakir tarafından yazıldığı ortaya çıktı. Aile ile irtibata geçen dernek, mektubun orijinalinin kopyasını ve hem Türkçe hem de Osmanlıca aslını bir araya getirdikleri tabloyu aileye teslim ettiklerini belirtti. Mektubun Osmanlıcadan çevirisinde ise "Muhterem Hilal-i Ahmer Cemiyetine, Bendeleri iki ayağını millet vatan yolunda kaybetmiş ve üç sene Rusya'da esir bulunduğumdan meyus değilim. Dört seneden beri efrad-ı ailemden bir haber alamadığımdan meyusum. Lütfen ailemin haberini cemiyet-i muhteremeden beklerim. Trabzon Vilayeti Samsun Sancağı Kavak Nahiyesi Göçebe Köyünden Çakır Ahmet Oğullarından Şerif Çavuşa" yazdığı ifade edildi.

'TARİHİ BİR AN YAŞIYORUZ'

Ailenin torunlarından Osman Çakır, "Tarihi bir an yaşıyoruz. Yıllar sonra karşılarına çıkan bu sürpriz ile çok şaşırdık. Bu durum bizi çok mutlu etti ve duygulandırdı. Şakir dedemizin esir düştüğünü biliyorduk ama akıbeti hakkında herhangi bir bilgimiz yoktu" dedi.

Ziyarette konuşan Niyazi Altun, "Yoğun bir çalışmanın sonucunda aileye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ailenin mektuptan haberlerinin yokmuş, köy adının mektupta yanlış okunduğu için aileye ulaşmamış. Böyle tarihi bir hadisenin gerçekleşmesinden dolayı gerçekten çok mutlu olduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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