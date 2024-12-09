11. Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası Kıyasıya Mücadelelere Sahne Oldu - Son Dakika
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11. Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası Kıyasıya Mücadelelere Sahne Oldu

Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 11. Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası, 12 ilden 134 sporcunun katılımıyla, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Helil Kınay, turnuvanın açılışını yaptı ve spora desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

09.12.2024 10:49  Güncelleme: 11:26
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(İZMİR)- Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuva, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde iki gün boyunca devam etti ve 12 ilden 134 sporcu katıldı.

Karabağlar Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 11'incisi düzenlenen Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Belediye Başkanı Helil Kınay, açılış hamlesini yaparak turnuvayı yakından takip etti. Kınay, açılışta yaptığı konuşmada, "Başöğretmen Atatürk'ün izinde attığımız her adım, her hamle, onun yüzyıl önce çizdiği yolda ilerlememize vesile olacak. Hep birlikte bu ülkenin aydınlık geleceğini oluşturacağız" dedi.

Başkan Kınay ayrıca, Karabağlar Belediyesi olarak sporu her alanda desteklemeye devam ettiklerini ve çocukların ile gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını vurguladı. İki gün devam eden turnıvaya, 12 ilden 134 sporcu katıldı.

3 kategoride dereceye girenlere ödüller

Turnuva, 8 yaş altı, 10 yaş altı, ve 14 yaş altı olmak üzere üç kategoride düzenlendi. Genel kategori ve kadın kategorisinde dereceye girenlere kupa ve ödülleri takdim edildi. Ayrıca tüm kategorilerde ilk 10'a giren sporculara madalyaları, Belediye Başkanı Helil Kınay ile turnuva başhakemi ve gözlemcisi tarafından verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 11. Başöğretmen Atatürk Satranç Turnuvası Kıyasıya Mücadelelere Sahne Oldu - Son Dakika

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