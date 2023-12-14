11. Boğaziçi Film Festivali\'nde \'Annesinin Kuzusu\' gösterimi yapıldı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 11. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde yer alan "Annesinin Kuzusu" filminin gösterimi, Atlas 1948 Sineması'nda yapıldı.

Gösterim sonrası gerçekleşen söyleşiye filmin yapımcısı Ali Demir, oyuncularından Tansu Taşanlar, çocuk oyuncular Tuğçe Talu ile Burak Ali Özkan'ın yanı sıra film ekibinden isimler katıldı.

Moderatörlüğünü gazeteci Oya Doğan'ın üstlendiği söyleşide yapımcı Ali Demir, "Umut Evirgen'in ve herkesin inandığı bir hikayeydi. Umut, kendi çocukluğundan da esinlendi. Aile terörü diyebiliriz. Hepimizin hayatında annesinin kuzuları var." dedi.

Demir, filmin çoklu bakış açılarından bahsederek, "Sahneler bazı anlarda annenin duygusunu anlatırken bazı anlarda babanın ve çocuğun duygusunu da aktarıyor." ifadesini kullandı.

"Filmde bir hesaplaşma görüyoruz ve travmaları beraber çözüyoruz"

Oyuncu Tansu Taşanlar da ailelerin travmalarını çocuklara yansıttığını savunarak, "Filmde bir hesaplaşma görüyoruz ve travmaları beraber çözüyoruz. Filmde birçok şey de benzer şekillerde bağlandı. Sonunda ise çözümlemeye ulaştığına inandığımız bir yerde sonlandı." diye konuştu.

Oynadığı karaktere de değinen Taşanlar, şu bilgileri verdi:

"Erkek çocuk için annesini paylaşmak zordur. Dolayısıyla oynadığım İnanç karakteri sevilmeyen bir karakter ama bana göre İnanç, Murat karakterinin hayatındaki güzel anları yaşatan bir karakterdi."

Filmin çocuk oyuncularından Burak Ali Özkan ise filmde anne ve çocuğu arasında geçen ilişkinin anlatıldığını vurgulayarak, "Anlamlı bir film olduğu için filmde oynamayı çok istemiştim ve seçildim." dedi.

Umut Evirgen'in yönettiği film, Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ile "En İyi Sanat Yönetimi", Ankara Film Festivali'nde "En İyi Özgün Müzik" ödülleri kazandı. Film, işlemediği bir suçtan yargılanan, annesinin travmalarını içselleştirerek hikayeler arasında savrulan Murat'ın hikayesini işliyor.