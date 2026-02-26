11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama

26.02.2026 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana merkezli operasyonda 19 şüpheliden 17'si tutuklandı, 1.2 milyar liralık işlem hacmi belirlendi.

Adana merkezli 11 ilde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtiği kişileri, "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırdıkları, suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 1 paravan bilişim ve yazılım şirketi, 2 konut, 10 araç, 17 arsa ile 692 banka ve 8 kripto hesabına el konuldu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan önemli açıklamalar HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! HDP, Selahattin Demirtaş, Can Atalay...
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
12:07
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı
İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:35:37. #7.11#
SON DAKİKA: 11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.