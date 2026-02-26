11 İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Tutuklama

Adana merkezli 11 ilde "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 19 şüpheliden 17'si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bazı şüphelilerin, sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtiği kişileri, "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırdıkları, suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

Bu kapsamda Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda 1 paravan bilişim ve yazılım şirketi, 2 konut, 10 araç, 17 arsa ile 692 banka ve 8 kripto hesabına el konuldu.