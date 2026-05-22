11. Kırmızı Lale Film Festivali Başlıyor

22.05.2026 23:43
Türk sinemasını Avrupa ile buluşturacak festival, 29 Mayıs-7 Haziran'da Amsterdam'da yapılacak.

Türk sinemasını Avrupa'daki seyirciyle buluşturan 11. Kırmızı Lale Film Festivali, 29 Mayıs'ta başlayacak.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü ve Adana Altın Koza Film Festivali işbirliğiyle düzenlenen festival, Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht şehirlerinde 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen festivalde 8 uzun metraj ve 4 kısa film yer alacak.

Organizasyon kapsamında 8 farklı mekanda 10'dan fazla film gösterilecek.

Festivalin açılışı 29 Mayıs'ta Amsterdam OBA Merkez Kütüphane'de düzenlenecek törenle yapılacak.

Açılış gecesinde yönetmenliği Erdem Yener'in üstlendiği "Barselo" filmi gösterilecek.

Festivalde, yönetmenliğini İlker Çatak'ın üstlendiği "Sarı Zarflar" da izleyiciyle buluşacak.

Başrollerinde Özgü Namal ile Tansu Biçer'in yer aldığı film, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmasının ardından Avrupa prömiyerini 30 Mayıs'ta Amsterdam'daki de Balie'de gerçekleştirecek.

31 Mayıs'ta ise de Balie'de Gürcan Keltek imzalı "Yeni Şafak Solarken" ile Mustafa Emin Büyükcoşkun ve Semih Gülen'in yönetmenliğini yaptığı "Atlet", Avrupa'da ilk kez festival kapsamında perdeye taşınacak.

Azerbaycan ve Kazakistan misafir ülke

Festival boyunca ayrıca "Gecenin Kıyısı", "Büyük Kuşatma", "Algoritma'ya Biat Et", "Aldığımız Nefes", "Kırmızı Bağ-Azerbaycan", "Buta-Azerbaycan", "Başlangıçlar" gibi yapımlar da izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl festival programında ayrıca misafir ülkeler Azerbaycan ve Kazakistan sinemasından özel yapımlar da yer alacak. Böylece festival, yalnızca Türk sinemasını değil, Türk dünyasının kültürel üretimini de Avrupa sahnesine taşıyacak.

Türkiye'den yönetmen ve oyuncuları Avrupa'daki seyirciyle buluşturan festivalin programına ve detaylı bilgiye "www.rodetulpfilmfestival.nl" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

