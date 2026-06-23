11 Yaşındaki Alper Yusuf Polat Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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11 Yaşındaki Alper Yusuf Polat Hayatını Kaybetti

11 Yaşındaki Alper Yusuf Polat Hayatını Kaybetti
23.06.2026 17:10
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Kahramankazan'da skuter kullanırken aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Alper Yusuf Polat uğurlandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde skuter kullanırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Alper Yusuf Polat (11) son yolculuğuna uğurlandı.

Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi Çaldıran Caddesi'nde skuter kullanırken Kanal Caddesi kavşağında Fatih O. (38) yönetimindeki hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Polat, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramankazan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Polat için Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını, tek çocuğunu kaybeden baba Abdulkadir Polat kıldırdı.

Alper Yusuf Polat, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Polat ailesinin yakınlarının yanı sıra Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen ve vatandaşlar katıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Fatih O. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kahramankazan, Yusuf Polat, 3. Sayfa, Güncel, Ankara, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

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