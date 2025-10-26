Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu - Son Dakika
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

26.10.2025 21:29
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever, evde asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 11 yaşındaki Mahmut Atilla Sever evde asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, ilkokul öğrencisi Mahmut Atilla Sever'i asılı halde bulduklarına dair 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ASILI OLARAK BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Sever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Sever'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Akif İnan Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Mahmut Atilla Sever'in, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

