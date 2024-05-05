11. Yeşilay Bisiklet Turu Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te düzenlendi - Son Dakika
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11. Yeşilay Bisiklet Turu Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te düzenlendi

11. Yeşilay Bisiklet Turu Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt\'te düzenlendi

Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, 'Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim' sloganıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirerek bağımlılıklara karşı hareketli yaşamı destekledi. Tur, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te başlayıp sona erdi.

05.05.2024 14:13
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Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te, Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te toplanan katılımcılar, bisikletleriyle Mahabad ve Diclekent bulvarları güzergahından merkez Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

Yeşilay Şube Başkanı Fesih Ataş, etkinliğe her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katıldığını belirterek, hareketli yaşamı desteklediklerini söyledi.

Ataş, "Hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı da farkındalık oluşturacağız. Tüm bisikletseverleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz." dedi.

Batman

Batman'da Turgut Özal Bulvarı'ndaki Atatürk Parkı'nda başlayan tur, Sağlıklı Yaşam Parkı'nda sona erdi.

Tura katılan Yeşilay Batman Şube Başkan Vekili Şehmus Yılmaz, 81 ilde eş zamanlı olarak bugün 11'incisi düzenlenen bisiklet turunu yoğun katılımla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılmaz, bağımlılıkla mücadele ve hareketli yaşamı desteklemek amacıyla bu etkinliğin yapıldığını belirtti.

Şırnak

Şırnak'ta Ömer Kabak Meydanı'nda başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yağışlı havaya rağmen çok sayıda bisikletlinin pedal çevirdiği etkinliğe katılan Yeşilay Şırnak Şube Başkanı Mahsum Çağın, etkinliğin amacının sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak oluğunu belirterek, "Bağımlıkla mücadelemizi sporla güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele etmek amacıyla bu yıl 11'incisini gerçekleştirdiğimiz Yeşilay Bisiklet Turu'nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da bisiklet kullanımının önemine değinerek, bu sporu teşvik etmek istediklerini ifade etti.

Siirt

Siirt Genç Yeşilay Üniversite Topluluğunun desteğiyle Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde başlayan bisiklet turu kampüsteki gezintinin ardından yine aynı noktada sona erdi.

Yarışı önde tamamlayan ilk on katılımcıya çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinliğe bazı kurumların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 11. Yeşilay Bisiklet Turu Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 11. Yeşilay Bisiklet Turu Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt'te düzenlendi - Son Dakika
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