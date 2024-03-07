112 Acil Sağlık Ekipleri Yaralı Köpeği Kurtardı - Son Dakika
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112 Acil Sağlık Ekipleri Yaralı Köpeği Kurtardı

112 Acil Sağlık Ekipleri Yaralı Köpeği Kurtardı

Sivas'ta görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, bir otomobilin çarptığı yaralı köpeği yoldan alarak diğer araçların daha fazla zarar vermesini önledi. Sağlık ekipleri yaralı köpeği refüje alarak durumu Sivas Belediyesi ekiplerine bildirdi. Yaralı köpek hayvan ambulansıyla belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

07.03.2024 20:19
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Sivas'ta görevden dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, bir otomobilin çarptığı yaralı köpeği yoldan alarak diğer araçların daha fazla zarar vermesini önledi.

Sivas- Erzincan kara yolunun Sultan Şehir Bulvarı'nda yola aniden çıkan köpeğe otomobil çarptı.

Bu sırada görevden dönen ve yoldan geçen İmranlı 1 Nolu 112 Acil Sağlık ekipleri, ambulansı yol kenarına park ederek yaralı köpeğe başka araçların çarpmasını engelledi.

Sağlık ekipleri ezilmekten kurtardıkları yaralı köpeği refüje alarak durumu Sivas Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen hayvan ambulansıyla yaralı köpek tedavisi için belediyeye ait hayvan barınağına götürüldü.

Ambulans şoförü Sedat Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, önlerinde giden otomobilin çarpması sonucu köpeğin yaralandığını söyledi.

Aracın durmayarak olay yerinden ayrıldığını belirten Kaya, "Başka kaza oluşmasın diye köpeği kenara aldık." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 112 Acil Sağlık Ekipleri Yaralı Köpeği Kurtardı - Son Dakika

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