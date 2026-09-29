12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı - Son Dakika
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12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı

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İstanbul merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 arasında 4,1 milyar lira işlem hacmi belirlenirken, 505 banka hesabı ve 82 kripto cüzdanına bloke konuldu.

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, 9 siteye hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlularının da aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (yasa dışı bahis) suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışmalarda 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olmak üzere toplam 30 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4,1 milyar lira işlem hacmi olduğu kaydedilen açıklamada, şüphelilerin yakalanarak eylemlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce planlanan operasyon kapsamında, İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Van, Hatay, Mersin, Iğdır, Ağrı ve Manisa olmak üzere toplam 12 ilde 32 farklı adrese eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti icra edildiği bildirildi.

Açıklamada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin icra edildiği ofis olarak olarak değerlendirilen adreslerde ilgili bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifreleri, sözde çağrı merkezi görevini icra eden personellerin müşterilere okudukları hazır metinler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğine işaret edildi.

Suçtan elde edilen mal varlığı değerleri kapsamında olduğu değerlendirilen 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanı hesabına bloke işlemi uygulandığı bilgisi de açıklamada yer aldı.

Kaynak: AA
Mali Suçları Araştırma Kuruluİstanbul3. SayfaGüncelBankaSuçSon Dakika

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