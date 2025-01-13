12 Punto 2025 Başvuruları Açıldı

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Her yıl yoğun ilgiyle takip edilen ve sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından düzenlenen 12 Punto 2025'e başvurular başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu olan etkinliğe başvurular "www.trt12punto.com" adresinden 12 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen 12 Punto'ya ana yapımcısı Türk bir yapımcı olan uzun metrajlı film projeler, Türk bir yapımcının düşük paylı ortak olduğu uluslararası uzun metrajlı film projeler ve kısa film projeleri başvuru yapabilecek.

12 Punto 2025 için başvuruların başladığını sosyal medya hesabından duyuran TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT olarak bu yıl 7'ncisini düzenleyeceğimiz Türkiye'nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu @trt12punto'ya başvurular başladı. Film endüstrisi için önemli bir referans noktası olan 12 Punto'ya başvurular trt12punto.com'dan yapılabilecek." ifadelerini kullandı.

Uzun ve kısa metrajlı film projeleri kabul edilecek

Türk sinemasının usta yönetmen, yapımcı ve senaristlerinden oluşan ön jürinin uzun metraj projeleri değerlendirmesinin ardından 12 finalist proje, 12 Nisan'da açıklanacak.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerinin yer aldığı uluslararası jüri ise 12 finalist proje arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verecek.

Ödül kazanan projeler 20 Temmuz'da düzenlenecek 12 Punto 2025 kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

Kısa metrajlı proje başvuruları arasından 6 projeye ise "TRT Kısa Film Yapım Ödülü" verilecek. Ödül kazanan projeler, 12 Nisan'da açıklanacak.

"TRT Kısa Film Yapım Ödülü" kazanan projenin sahipleri 13-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 12 Punto 2025 haftasında, dünya sinemasının önemli danışmanlarının verdiği senaryo geliştirme atölyelerine katılarak filmlerini geliştirecekler.

12 Punto'dan Türk yapımcıların ortak olduğu uluslararası projelere ödül

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası ortak yapımlar da 12 Şubat'a kadar 12 Punto'ya başvurabilecek.

Dünyanın her yerinden uzun metrajlı film projelerine açık olan "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü" başvuruları, projenin Türk ortak yapımcısı tarafından yapılabilecek.

12 Punto'da ilk kez 2020'de verilen "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan Türkiye, İspanya ve Fransa ortak yapımı "Kutsal Ruh" dünya prömiyerini dünyanın en prestijli film festivallerinden Locarno Film Festivali'nin ana yarışmasında gerçekleştirmiş ve ödül kazanmıştı.

2020'de ödül alan Türkiye- Ukrayna ortak yapımı "Klondike"dünya prömiyerini dünyanın en önemli film festivallerinden Sundance Film Festivali'nde gerçekleştirerek, "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu.

2022'de ödül alan Türkiye, Azerbaycan ve Meksika ortak yapımı "Balıklara Hutbe" filmi, Locarno Film Festivali'nde yarışarak ödül kazandı. 2023'te ödülün sahibi olan Türkiye, Polonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Belçika ortak yapımı "Green Border" filmi ise Venedik Film Festivali'nin ana yarışma bölümünde yarışarak toplam 7 ödülün sahibi olmuştu.

Geçen yıl 430 proje başvuru yaptı

12 Punto'nun uluslararası jüri üyeleri her yıl dünya sinemasının en etkili isimlerinden oluşuyor. 2024'te 12 Punto'nun uluslararası jürisi, Oscar ödüllü yönetmen Pawel Pawlikowski, dünya çapında ünlü oyuncu Ghassan Massoud, Oscar ödüllü yapımcı Cat Villiers, Oscar adayı ödüllü yönetmen Rithy Panh ve FIPRESCI Başkanı Ahmed Shawky'den oluştu.

Ayrıca geçen yıl 12 Punto'ya ana yapımcı ve uluslararası ortak yapımcı kategorilerinde toplam 108 uzun metrajlı ve 322 kısa metrajlı olmak üzere toplam 430 proje başvuru yaptı.