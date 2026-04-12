12 Punto 2026 Finalistleri Belirlendi - Son Dakika
12 Punto 2026 Finalistleri Belirlendi

12.04.2026 12:32
TRT'nin 12 Punto 2026 etkinliğinde uzun metrajlı film kategorisinde 12 proje finale kaldı.

TRT tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenecek senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "12 Punto 2026"da uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan 12 proje belirlendi.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan 5 kişilik ön jüri, başvuran projeleri değerlendirdi. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen "12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması" ile TRT Kısa Film Yapım Ödülü'nü kazanan projeler de açıklandı.

Bu sene toplam 113 uzun metrajlı film proje başvurusu yapılan 12 Punto 2026'da teknik kontroller neticesinde 90 senaryo ön jüri tarafından değerlendirildi.

Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek.

Ödül kazanan projeler, 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak. Törende ayrıca "TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü"nü kazanan projeler de duyurulacak.

Finalist projelerin sahipleri bu yıl 12-19 Temmuz arasında düzenlenecek 12 Punto 2026'da dünyanın en önemli senaryo danışmanları ile senaryolarını geliştirecek, ödüllü yapımcılarla projelerinin yapım süreci üzerine görüşmeler yapacak.

Aynı zamanda film profesyonellerine ve sinemaseverlere yönelik masterclass, panel ve söyleşiler ile açık havada film gösterimleri de düzenlenecek. Öte yandan bir hafta boyunca her akşam TRT 2'de çeşitli söyleşilerin ve 12 Punto etkinliklerinin yer aldığı "12 Punto Özel" programı yayımlanacak.

Uzun metrajlı film kategorisinde finale kalan projeler "Aloha Prestij", "Bekçi, Çukur ve Diğerleri", "Bir Ayrılık Bir Yoksulluk Bir Ölüm", "Çocukluğun Ölümü", "Devir", "Fareli Ev", "Hayatın Sırrına Ermiş Kişi", "Maltepe Hikayesi", "Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi", "Öyle Değil", "Sevdiğim İnsanlar" ve "Yokuş Yukarı: Madde 36" oldu.

12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması'nın kazananları

Türkiye'nin demokrasi tarihine karanlık bir damga vuran, toplumsal hafızada derin bir iz bırakan ve sivil direnişin destansı bir simgesi haline gelen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılına özel olarak 12 Punto 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması düzenlendi.

Yarışmada ödüle layık görülen projeler "Dünyanın Bütün Şafakları", "On Kere Daha" ve "Otuz İki Dakika", prodüksiyon süreçleri tamamlandıktan sonra 15 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

TRT Kısa Film Yapım Ödülü'nü kazanan projeler

Bu yıl 246 kısa metrajlı projenin başvurduğu etkinlikte 7. kez verilecek "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü ise "Benim Hakkımda Değil", "Bir Kış Günü Babam Öldüğünde", "Bir Ruhsal Otopsi Denemesi", "Maskara", "Tarife" ve "Tavuk Karası" kazandı.

Ödül kazanan proje sahipleri, etkinlik haftasında senaryo danışmanlarıyla bir araya gelerek eserlerini geliştirecek.

Kaynak: AA

Düşürdüğü telefonunu alırken araba çarptı
13:25
12:41
11:30
11:28
11:17
10:59
