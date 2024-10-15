12. Uluslararası Buca Balkan Şenliği Başladı - Son Dakika
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12. Uluslararası Buca Balkan Şenliği Başladı

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Buca, 12. Uluslararası Balkan Şenliği kapsamında Balkan davetlilerini ağırlayarak tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini vurguladı.

15.10.2024 12:17  Güncelleme: 13:17
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(İZMİR)- 12'nci Uluslararası Buca Balkan Şenliği'nin Balkan coğrafyasından gelen davetlileri, ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerine yolculuk yaptı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Balkan coğrafyasıyla kardeşlik bağlarını güçlendirdiklerini söyledi.

Buca Belediyesi'nin bu yıl 12. kez düzenlediği Uluslararası Balkan Şenliği'nin davetlisi olarak Buca'ya gelen Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu İdris Fazliovski, Gagauzlar Derneği Başkanı İrina İusumbeli, Berova Belediye Başkanı Zvonko Pekevski, Pirlepe Belediye Başkanı Dr. Borçe Jovçeski, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Topluluğa eşlik eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, "Tarihimize, ortak değerlerimize ve kültürümüze sahip çıkma adına Balkan coğrafyasından konuklarımızı güzel ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu misafirlik kardeşlik bağlarımızın güçlenmesi adına önemli bir adım olacak" diye konuştu.

İlk durak belediye lokantası

Konukların ilk durağı, Buca Belediyesi'nin örnek projelerinden biri olan ve dar gelirli vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesine olanak sağlayan Belediye Lokantası oldu. Daha sonra, Balkan coğrafyası ile Buca arasındaki kurulan kardeşlik köprüsünün daha da derinleşmesi adına Buca'da iki noktaya Türklerin Balkanlar'da yoğun olarak yaşadığı Üsküp ve Gagauz şehirlerinin levhaları konuldu. Üsküp levhası, kentin en işlek noktalarından Kozağaç Mahallesi 63 sokağın girişine dikildi. Gagauz levhası ise yine konukların katılımı ile Yaylacık Mahallesi'nin Erdem Caddesi ile kesiştiği noktaya yerleştirildi.

Projeleri yerinde incelediler

Buca Belediyesi'nin ilçedeki tarım kültürünü canlandırmak amacıyla hayata geçirdiği Tarım Okulu ve Atalık Tohum Merkezi'ni gezen konuklar, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçede Köy Enstitüsü ruhunu canlandırmak amacıyla hayata geçirdikleri Tarım Okulu aracılığıyla çiftçilerin yanı sıra gençlere ve çocuklara geleneksel ve modern üretim teknikleri, gübreleme, ilaçlama gibi konularda eğitimler vereceklerini söyledi. Buca Belediyesi Dere Kafe'deki Buca Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya gelen konuklar, bol bol sohbet ederek, tesisi inceleme fırsatı buldu. Betontaş Çınar Anaokulu'nu da ziyaret eden konuklar, eğitimde fırsat eşitliğine yönelik olarak hayata geçirilen projeleri inceledi. Işılay Saygın Meydanı'ndaki Göç ve Mübadele Evi'ni ziyaret eden konuklar, tarihi Dumlupınar sokakları ile Mevlana Tesisleri'ni de gezdi. Konuklar, ihtişamlı yapısı ile tüm Buca'yı kucaklayan Mevlana Heykeli önünde fotoğraf çektirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 12. Uluslararası Buca Balkan Şenliği Başladı - Son Dakika

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