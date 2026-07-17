12. Yargı Paketi'nin Detayları

6 Nisan 1920

1- 10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri

Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla, kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler, işkence ve eziyet suçları ile kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği ve Anayasa'nın 17. maddesi kapsamında kötü muamele kabul edilebilecek suçlar hakkında uygulanmayacak

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak

Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık, TCMB'nin önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranının yüzde 80'i üzerinden yapılacak

(Gazi Nogay/TBMM)

2- Türkiye'de 5 yılda 2,6 milyon kişi eğitim için şehir değiştirdi

İstanbul, son 5 yılın tamamında eğitim için en çok göç alan il oldu

Megakent, 5 yıllık dönemde eğitim için 271 bin 856, Ankara 181 bin 23 ve İzmir 105 bin 106 iç göç aldı

(Mertkan Oruç/Ankara)

3- DEİK Başkanı Nail Olpak, iş dünyasının yılın ikinci 6 ayına ilişkin beklentilerini değerlendirdi:

"Yılın ikinci yarısında ihracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz. Yabancı yatırımcıların ülkemize girişleri devam ediyor. Yılın ikinci yarısında jeopolitik risklerin azalmasıyla bu sürecin de artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz"

"CAATSA yaptırımları özünde savunma sanayisi ile ilgili olsa da yaptırımların kaldırılması ABD-Türkiye arasındaki diğer sektörlere de olumlu yansıyacak ve yeni işbirliği imkanlarının geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır"

(Yunus Türk/ İstanbul)

4- Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısı 5 yılda 3 katına çıktı

Türkiye'ye kruvaziyer gemilerle gelen yolcu sayısı, yılın ilk 6 ayında 756 bin 455 oldu

Limanlara gelen gemi sayısı, yılın ilk 6 ayı için 488 olurken, gemiler en çok Kuşadası Liman Başkanlığına uğradı

(Mertkan Oruç/Ankara)

5- ABD-İran gerilimi Hürmüz Boğazı'nda normalleşmeyi tersine çevirdi

UTİKAD Başkanı Bilgehan Engin:

"Hürmüz Boğazı gibi stratejik bir geçiş noktasında gemilerden ilave ücret alınması halinde bu maliyetlerin navlunlara yansıması kaçınılmaz olacak. Özellikle enerji taşımalarının maliyetindeki artış, üretimden nihai tüketiciye kadar birçok sektörü etkileyebilir ve küresel ölçekte enflasyonist baskıları artırabilir"

"(Lojistik) Şirketler artık maliyet odaklı bir anlayıştan çok tedarik zincirinin sürekliliğini esas alan bir planlama anlayışıyla hareket ediyor"

(Emirhan Yılmaz/ İstanbul)

6- Azalan vergi desteği ve deflasyon etkileri Çin'de elektrikli araç satışlarını frenledi

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz: "Sene başından beri genel bir zayıflık var, benzeri azalmaları sıkça gördük. Birkaç şey aynı anda etkili oluyor. Fakat en önemlisi devlet teşvikleri. 2024 ve 2025 yıllarında geçerli olan araç alım vergisinden muafiyet bu sene yarıya indi"

ING Group Kıdemli Ulaşım ve Lojistik Sektör Ekonomisti Rico Luman: "Şehirlerde yaşayan insanların genellikle köşe başında kolayca erişebileceği şarj imkanlarının bulunmaması gibi nedenlerden ötürü artık daha fazla ilerleme kaydetmek zorlaşıyor"

(Ali Canberk Özbuğutu-Emirhan Yılmaz/İstanbul )

7- Hürmüz'e alternatif enerji güzergahları İran'ın stratejik kozunu tartışmaya açıyor

İngiltere merkezli Iran Open Data Center Enerji ve Makroekonomi Masası Başkanı Dalga Hatinoğlu:

"Hürmüz Boğazı'nın öngörülebilir gelecekte küresel enerji ticareti açısından stratejik bir geçiş noktası olmayı sürdüreceğine şüphe yok. Ancak bu, İran'ın boğaz üzerinden geçmişte sahip olduğu stratejik kozu bugün de aynı ölçüde elinde tuttuğu anlamına gelmiyor"

"Türkiye, bölgenin en dengeli uzun vadeli enerji güvenliği stratejilerinden birini izliyor"

(Gökçe Küçük Topbaş/Ankara)

8- İklim krizi çocuk haklarını doğrudan etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi:

"İklim konusunda alınan her karar, aynı zamanda çocuklarla ilgili bir karardır"

"Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31, iklim finansmanının sahada somut sonuçlar üretmesine ve çocuklarla gençlere doğrudan fayda sağlamasına yönelik tartışmaları güçlendirebilir"

(Zeynep Özturhan/Ankara)

9- Türkiye denizlerinde pusula denizanası görülmesi son iki yılda yüzde 70 arttı

TÜDAV'ın "Ya Yakarsa" Ulusal Denizanası İzleme Programı verilerine göre en fazla pusula denizanası bildirimi Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ'dan geldi

TÜDAV araştırmacısı ve İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. İlayda Destan Öztürk: "Alerjik kişilerde temas daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor. Ancak bu durum, denizanası görülen her bölgede denize girilemeyeceği anlamına gelmiyor"

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

10- İstanbul polisi 2,5 yılda 27 bin 246 kayıp kişiyi ailelerine kavuşturdu

1 Ocak 2024 ile 30 Haziran 2026 arasında 27 bin 246 kayıp kişiyi sağ olarak bulan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aynı dönemde kayıp dosyalarından hareketle 12 cinayeti de aydınlattı

Ekip şefi polis memuru Nail Candar: "Bundan 20 yıl önceki kayıp vakalar günümüz teknolojisiyle yeniden inceleniyor. Öldürülme veya hürriyetten yoksun bırakılma şüphesi oluşması halinde operasyonel çalışmalar başlatılıyor. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 12 kayıp kişinin cinayete kurban gittiği tespit edildi"

(Mustafa Mert Karaca/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Yüzde 5 gören hasta kornea nakliyle tamamen sağlığına kavuştu

Katarakt ameliyatı sonrası sağ gözünde görme kaybı olan 63 yaşındaki Bilal Baytar, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan yarım kat kornea nakli sayesinde yeniden görmeye başladı

Doç. Dr. Burcu Yakut: "Hastamız ilk bize başvurduğunda sağ gözündeki görme keskinliği yüzde 5 düzeyindeydi. Ameliyat sonrası birinci ay kontrolünde ise görmesi yüzde 100 seviyesine çıktı"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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