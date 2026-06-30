12 Yıl Hapis Cezalı Kadın Yakalandı

KAYSERİ'de, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti apma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. (35) isimli firari kadın hükümlü, polis tarafından yakalandı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti apma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan D.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. D.U., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.