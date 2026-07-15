12 Yıl Sonra Cinayet Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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12 Yıl Sonra Cinayet Zanlısı Yakalandı

15.07.2026 10:30
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İstanbul'da 2014'teki cinayet, DNA eşleşmesiyle çözüldü; zanlı M.Ö. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da, 12 yıl önce işlenen cinayetin, olay yerinden elde edilen deliller üzerinde yeniden yapılan kriminal incelemeler ve DNA eşleşmesi sayesinde yakalanan zanlısı adliyeye sevk edildi???????.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım'ın (55) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin DNA eşleşmesiyle Muğla'da gözaltına alınan M.Ö. İstanbul'a getirildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul cinayet olaylarının çözümüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 24 Haziran 2014'te Bayrampaşa'da Gültekin Yıldırım'ın (55) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyasını yeniden ele almıştı.

Dosya üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller, gelişen kriminal teknikler kullanılarak yeniden değerlendirilmiş, yapılan DNA karşılaştırmaları sonucunda olay yerindeki örneklerin, şüpheli M.Ö'ye (58) ait olduğu belirlenmişti.

Şüphelinin olay tarihinde cinayetin işlendiği bölgede bulunduğunu da tespit eden ekipler, M.Ö'yü, Muğla'nın Datça ilçesindeki kırsal alanda işe gittiği sırada düzenlenen operasyonla yakalamıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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