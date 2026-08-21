13 Asırlık Cudi Zeytin Ağacı Meyve Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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13 Asırlık Cudi Zeytin Ağacı Meyve Vermeye Devam Ediyor

13 Asırlık Cudi Zeytin Ağacı Meyve Vermeye Devam Ediyor
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Eyyübiye'deki 13 asırlık Cudi zeytin ağacı, her yıl 50 kg zeytin vererek bölge halkına umut oluyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 13 asırlık "Cudi" adı verilen zeytin ağacı, meyve vermeyi sürdürüyor.

Tarih boyunca "Bereketli Hilal" olarak nitelendirilen bölgede zeytinciliğin geçmişi de asırlar öncesine dayanıyor.

Eyyübiye ilçesi kırsal Altınbaşak Mahallesi'nde, bozkırın zirvesindeki hakim tepede bulunan "Cudi" isimli zeytin ağacı, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca 2007'de tescillendi.

Asırlar boyunca varlığını sürdüren tarihi ağaç, her yıl ortalama 50 kilogram zeytin vermesiyle dikkati çekiyor.

Bölge halkının gözdesi olan zeytin ağacı, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"Verimliliğin simgesidir"

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, AA muhabirine, bölge genelinde tarih boyunca zeytin üretiminin yaygın olduğunu söyledi.

Anıt ağacın 1332 yaşında olduğunu ifade eden İzgi, şöyle konuştu:

"Ağacımız, tepenin başında tam 13 asırdır yaşamaktadır. Burada bulunan Cudi zeytin ağacı verimliliğin simgesidir. Bu ağaç, bölgemizde bulunan diğer tarımsal ürünlerin de o şekilde verimli olmasına bir kanıttır. Burada 13 asırdır tepenin başında sulanmadan yetişmektedir. Daha önümüzdeki birçok yıl bu Cudi zeytin ağacımızı görmüş olacağız."

İzgi, bölgedeki zeytin ağaçlarının yüksek verimliliğe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bölgenin en hakim tepesinde bulunan bu Cudi zeytin ağacı, 13 asırdır verim de veriyor. Bölgemizde zeytin ağacının verimi ortalama 50 kilogram civarındadır, bu zeytin ağacı da 13 asırdır bu verimi veriyor." dedi.

Vatandaşlardan ilgi görüyor

Vatandaşlardan Osman Kılıç, yıllardır tarihi ağacın gölgesinde dinlendiklerini dile getirdi.

Soy ağacındaki herkesin tarihi ağacı gördüğünü anlatan Kılıç, "Bu ağacı biz gördük, dedelerimizin dedesi de görmüştür. Burası bizim bir sembolümüz ve simgemiz. Sahip çıkıyoruz. Yıllardır burada zeytin veriyor, yiyoruz." diye konuştu.

Sude Nur Ertuga da asırlık zeytinin lezzetini çok beğendiklerini belirterek, "Bu zeytinin tadı diğer zeytinlere göre çok güzel. Biz her sene bu zeytinin olmasını bekliyoruz. Yani öbür zeytinleri alacağımıza bunun olmasını bekleyip, gelip topluyoruz. Bir özel misafirimiz geldiğinde bile biz bu zeytinleri toplayıp önüne sunup ikram ediyoruz. Bu ağaç bizim için de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 13 Asırlık Cudi Zeytin Ağacı Meyve Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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