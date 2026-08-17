13 Kişi Tutuklandı
17 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 1'i serbest kaldı. 3 kişiye adli kontrol şartı getirildi.
13 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyedeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden A.M.T., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 16 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden A.G., F.M.Ş., H.V., H.A., J.B., K.G., M.S., M.Y., N.G., N.G., S.V., S.O. ve T.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ş., N.Ş. ve S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 13 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?