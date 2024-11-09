13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesindeki 10 PKK/ YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edeceği kaydedildi.
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