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13 yaşındaki kız çocuğu nişanlandırıldı, devlet korumasına alındı - Son Dakika
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13 yaşındaki kız çocuğu nişanlandırıldı, devlet korumasına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ailesi tarafından 15 yaş büyük biriyle nişanlandırılan 13 yaşındaki kız çocuğu, savcılık kararıyla devlet korumasına alındı. Kız çocuğunun ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını ve nişanlısını sevdiğini söylediği belirtildi.

11.12.2023 - 21:07,
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde ailesi tarafından kendisinden 15 yaş büyük Ali G. ile nişanlandırılan 13 yaşındaki C.S., savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi. C.S.'nin ilk ifadesinde ise nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığı ve nişanlısını da sevdiğini söylediği öğrenildi.

Beyşehir ilçesi Karaali Mahallesi'nde oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı. 7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucu C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi. Jandarma da C.S., babası Osman S. ve damat Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu.

C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği, baba Osman S.'nin ise bir kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi.

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HABER KONYA,(DHA)-

13 yaşındaki kız çocuğu nişanlandırıldı, devlet korumasına alındı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hisarcık, Beyşehir, Jandarma, Aralık, Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki kız çocuğu nişanlandırıldı, devlet korumasına alındı - Son Dakika
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