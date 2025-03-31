14. Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025'te Başlıyor!

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncü kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde "Toprak, Zaman ve Tat" temasıyla misafirlerini ağırlayacak. Festivalde, İskender Paydaş, Zeynep Bastık ve Sertab Erener gibi ünlü isimler sahne alacak.

Çeşme'de bu yıl 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenecek 14. Alaçatı Ot Festivali, "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve "Kaya Koruğu" konsepti ile ziyaretçilerini ağırlayacak. Ege'nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Konser takvimi belli oldu

Festivalin ilk günü olan 17 Nisan'da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener ise sevilen şarkıları ve etkileyici performansıyla festivalin son gününe damga vuracak.

Etkinlikler, konserler ve doğa yürüyüşleri

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmaları büyük ilgi görecek. Ayrıca, Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, konserler ve doğa yürüyüşleri ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.